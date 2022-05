El informe del 'Partygate' insta al Gobierno británico a "asumir responsabilidades"

SUE GRAY REPORT via via REUTERS

SUE GRAY REPORT via via REUTERS

El documento indica que “independientemente de la intención inicial” de los eventos registrados, “la mayor parte de las reuniones que se produjeron no respetaron las restricciones y directrices sanitarias impuestas en aquel momento” debido a la pandemia.

A lo largo de las 37 páginas, el informe analiza 16 fiestas en un periodo que va desde el 15 de mayo de 2020 al 16 de abril de 2021. Por cada una de las fiestas, el informe señala cuáles eran las restricciones de covid en el momento en Reino Unido y luego procede a describir el evento en particular. En algunos casos, cuenta con correos electrónicos enviados por trabajadores de alto rango del Gobierno en los que se puede leer cómo estaban organizando estos encuentros.

La respuesta de Johnson

No obstante, ha aclarado que “esta es su oportunidad de explicar lo que cree que sucedió” y ha manifestado que el resto de eventos que se nombran en el informe no pueden ser abordados por su parte porque “simplemente no estaba allí”.