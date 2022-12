Pasa 24 horas en su camión atascado por error del GPS

aire images via Getty Images

Este miércoles, el camionero, por indicación del GPS, abandonó la carretera N-121-A y terminó entrando en Etulain, donde el vehículo, cargado de fruta, ya no pudo salir.

“Como el GPS me marcaba por ahí, dije voy a probar”, ha señalado a EFE el conductor, quien ha destacado que al principio no se fiaba, pero “como me dijo un compañero, tú donde te mande el GPS, vas bien”.