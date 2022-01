Pasa a la historia 'First Dates' por la frase que ha dejado al ver a su cita por primera vez

FIRST DATES Ana María ve entrar a su cita en 'First Dates'.

Ana María ha protagonizado uno de los momentos más llamativos y también incómodos que se recuerdan últimamente en First Dates. De hecho, desde la web del programa la describen como “la peor primera impresión de la historia”.

El programa de Carlos Sobera en las noches de Cuatro ha sido testigo del encuentro entre la mujer y Juanjo, un señor que, por lo que sea, no le ha gustado a primera vista.

La comensal, cuyo oficio es ser peluquera en Tarragona, ha explicado que ella no había sido feliz durante su vida porque su pareja era un hombre celoso machista, y posesivo. Ahora, después de 11 años viuda, se ha decidido a buscar el amor en el programa de Cuatro y parece que la cosa no ha salido como ella esperaba.

“Ay, no me gusta”, le ha dicho Ana María a Matías Roure —el famoso camarero de First Dates— cuando Juanjo, también camarero de profesión, entraba por la puerta, dejando claro que físicamente no le había gustado.

“Por dios, me muero. Antes me tiro al tren. no estoy tan desesperada”, ha dicho después en la sala en la que graban las reacciones y los comentarios de los comensales durante las citas.

La cita ha sido bastante incómoda y, en otro momento detrás de las cámaras, la mujer ha llegado decir de Juanjo que es “un morcón”. Finalmente no ha habido consenso y cada uno se ha ido por su lado: ella ha afirmado que él era “muy corto de palabras” e “incapaz de levantarle el ánimo” y él ha señalado que ella no era su tipo.

“Desde un principio, la cita ya fue una cosa sosa, incómoda e insípida”, ha dicho Ana María.