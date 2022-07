Le pasa algo “surrealista” en el grupo de WhatsApp de su familia y triunfa al compartirlo en Twitter

“Me he quedado encerrado en el lavabo. Cuando os despertéis ya me abriréis. Creo que solo se puede desde fuera”, señaló en un primer momento, en el grupo familiar.

41 minutos después y al ver que sus familiares no habían respondido, volvió a escribir varios mensajes. “No tengo ninguna prisa, eh. Nada más llevo 45 minutos aquí. Pasad unas galletas por debajo de la puerta aunque sea”, ha bromeado.

El joven aprovechó que llevaba casi una hora encerrado en el baño para compartir un último mensaje. “Acaban de publicar las notas de las prácticas externas, y he sacado un 9,5. No podéis dejar a un hijo morir de hambre ahora que ya tiene edad para ser vuestro sustituto como fuerza de trabajo ¿Quién le mantendrá cuando ya no trabajéis?”, ha zanjado.