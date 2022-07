Pasan a la historia de 'First Dates' con esta escena que lleva 7.000 retuits y 54.000 me gusta

Alberto y Patricia, en 'First Dates'. CUATRO

Alberto y Patricia han pasado a la historia de First Dates al protagonizar una de las escenas más virales de la trayectoria del popular programa de Cuatro.

El momento se emitió por primera vez en diciembre de 2020, pero ha sido ahora cuando ha alcanzado el éxito en Twitter, después de que lo haya subido a esa red social el usuario @RamCamSa. En apenas tres días, acumula más de 7.000 retuits y 54.000 ‘me gusta’.

La escena es un poema porque la pareja empieza intentando ser cordial el uno con el otro, pero aquello acaba como el Rosario de la Aurora. ”¿Cómo te has sentido en la comida y eso?”, pregunta Alberto. Y Patricia es sincera: “A ver, es que hablas demasiado y no me has dejado hablar, la verdad. Entonces bueno, ha sido como que he estado yo todo el rato callada y tú hablando y hablando”.

“Bueno, pero te lo he dicho. Que hablábamos los dos si no. Pero tú me has dicho que preferías que yo hablara más”, replica él. En ese momento, el programa emite el instante crucial de la cita en la que se ve cómo Alberto le dice: “Soy bastante charlatán”. Y ella replica: “Oye, pero que mejor que no estar así...”.

Por momentos así vale la pena la televisión pic.twitter.com/iGwamf1JvR — Ramón Campos (@RamCamSa) July 1, 2022

A partir de ahí, la conversación es poesía pura:

- Si no he hablado.

- No has hablado porque no has querido.

- Porque no me has dejado.

- Porque no tienes temas de conversación.

- ¿Que no tengo temas de conversación? Pues seguramente te doy mil vueltas.

- ¿Sí? ¿Mil vueltas? ¿Seguro que sí?

- Si me dejaras hablar seguramente sí.

- ¿Mil vueltas? ¿Tú a mí? No me hagas reír.

- Oye yo no miento eh, a mí no me dejes por mentirosa.

- Hombre que no. Estábamos en la mesa y me ha dicho: mejor que hables tú porque yo temas de conversación no tengo muchos.

- Alberto, no mientas tú. Me piro de aquí. Yo no he dicho eso.

- Me lo has dicho con otras palabras.

- Yo he dicho: ‘Me parece bien que hables tú, pues que saques tú el tema de conversación’. Pero yo no he dicho que temas de conversación no tenga.

- Te ha parecido bien que hablara. ¡Joder! ¡Coño! ¡Pero es que si no hablo yo estamos callados!

- Eso es mentira. Bueno, que quiero irme ya de aquí.

- Yo también.

- Estamos deseando irnos.

- Me ha tocado un coco encima.

- Pues anda que tú...

- Te doy mil vueltas.

- Pero a este chaval qué le pasa. Oye, ¿me puedo ir?

La escena ha provocado reacciones como estas:

y la gente diciendo “jajaja parecen un matrimonio” pues qué miedo los matrimonios heterosexuales sinceramente a mí llegan a tratarme así y HUYO https://t.co/Yk9x5WQoKE — ody 🕊 (@odycuu) July 3, 2022

Están los comentarios llenos de tíos diciendo "parece que llevan años saliendo", "jaja son como un matrimonio" y eso sólo demuestra una vez más el tipo de relaciones que se pueden esperar de muchos hombres heterosexuales https://t.co/9f5nig2a4R — Laetificat (@An_Laetificat) July 3, 2022

Mucha coña con lo de "parece que estén casados" pero joer, eso dice mucho sobre cómo están las parejas hetero https://t.co/3OUXiRAcW7 — Scream Queen 🦋 (@ReinaDeLosGatos) July 3, 2022

pues el tío tiene razón e así https://t.co/vhzidlMGBm pic.twitter.com/wxwuRTRIf8 — ⊹☽⊱ ᴀɴɢᴇʟ ⊰☾⊹ (@joseangeljarama) July 3, 2022

Podrían ser un matrimonio perfectamente 😂 https://t.co/ZeBvT07u7p — Max Tena (@MaxTena1) July 2, 2022

Estos dos se han saltado 10 años de relación directamente https://t.co/ocQChjVkfy — José Luis Sordo 🎮🥋⚽ #PsicologíaDeportiva (@Jose_Luis_Sordo) July 2, 2022

Parece que llevan 30 años casados https://t.co/4wDlSfkcFt — Danielote (@danimarreroo) July 2, 2022

Pero al final hay segunda cita o no? https://t.co/3F1HmJoF5y — 🟣 Espía ruso (@Tweeterricola) July 2, 2022

¿Por qué hay trescientos comentarios diciendo que parece que son una pareja que lleva varios años juntos? Qué poco os queréis. https://t.co/RoDDMFa22V — Pau (@paulamentos) July 3, 2022

