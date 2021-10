Este concursante desvela lo que le ocurrió tras aparecer en 'Pasapalabra'

“Partamos de la base de que cualquiera (¡faltaría más!) puede escribir lo que le dé la gana, incluso insultarme si es lo que le parece bien. Lo de citarme ya me parece menos sano. ¿Sería eso lo que haría el insultador si me encontrara por la calle?”, reflexiona.

El concursante, que apareció en cuatro programas, ha reflexionado a través de un hilo de Twitter de lo que supuso para él la experiencia, puesto que recibió “una oleada de odio” tras salir en televisión: “Hacía que mucha gente sintiera la necesidad de insultarme, ¡incluso citándome, para que me enterara bien de que me odiaban!”.

Ahora que ha pasado la vorágine de Pasapalabra, me voy a para un momento a reflexionar sobre el fenómeno #hater , sobre todo ahora que lo he vivido en primerísima persona. Allá va un hilo que procuraré lleno de amor (por contrastar) 🧵👇

Desde el primer día que aparecí en Pasapalabra (¡y solo fueron tres, cuatro si contamos en el que me fui!) surgió una ola de odio en redes que hacía que mucha gente sintiera la necesidad de insultarme, ¡incluso citándome, para que me enterara bien de que me odiaban!

Partamos de la base de que cualquiera (¡faltaría más!) puede escribir lo que le dé la gana, incluso insultarme si es lo que le parece bien. Lo de citarme ya me parece menos sano. ¿Sería eso lo que haría el insultador si me encontrara por la calle?

El concursante contrasta lo que ocurre en redes con lo que se encuentra por la calle: “Gente cariñosísima. El que ha disfrutado conmigo en Pasapalabra me para y me saluda con un buen recuerdo, y al que no le he gustado no me hace ni caso. Lo normal”.

Su hilo ha despertado numerosos comentarios sobre este asunto: