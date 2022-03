Pasarán años hasta que se conozcan las cifras reales de víctimas y daños por la guerra

“Para eso están las entidades jurisdiccionales: para investigar lo que está ocurriendo en Ucrania y establecer la cifra real de pérdidas humanas”, explica otra fuente, experta en derecho internacional humanitario. Entre ellas se encuentran la Corte Penal Internacional y el Alto Comisionado de la ONU.

“El acceso a una información objetiva y fiable ha sido una de las primeras víctimas del conflicto. En esta guerra de la información que vivimos, debemos tener mucho cuidado con lo que leemos, vemos y oímos”, advierte Marie Struthers.

La dificultad de investigar durante un conflicto armado

Dada la situación y los constantes bombardeos, es normal que las autoridades ucranianas tengan dificultades para proporcionar información precisa y actualizada sobre el número de víctimas. Incluso para las organizaciones y los observadores sobre el terreno, sigue siendo muy difícil establecer un número real de víctimas humanas.

Para hacerlo es necesario poder desplazarse, pero el conflicto no cesa y los ataques impiden cualquier movimiento. “El número de muertos aumenta día a día y no es posible hacer un balance cuando el conflicto armado no ha terminado”, afirma la experta en derecho internacional humanitario. Tampoco se sabe cuántas personas han huido, se han desplazado a otra ciudad o han desaparecido. Sin corredores humanitarios fiables, los civiles no pueden huir y los trabajadores humanitarios no pueden regresar para analizar la situación e informar.

Y aunque el servicio humanitario pudiera trabajar sobre el terreno sin poner en peligro su vida, ¿cómo se determina el número de personas que han fallecido en el interior de un edificio bombardeado con cientos de personas dentro? ¿Cómo se puede identificar a las víctimas en esas fosas comunes? Esta es la compleja misión de investigación que tienen por delante los tribunales y las organizaciones y asociaciones como Cruz Roja, Amnistía Internacional y sus médicos forenses. “La misión es encontrar a los familiares, buscar a los desaparecidos, identificar los cuerpos (a veces solo mediante objetos personales) y repatriar los restos. Y todo ese proceso, obviamente, lleva mucho tiempo”, explica la informante anónima.

Lo mismo ocurre con Amnistía Internacional. Marie Struthers explica que hay equipos especializados en la autentificación de fotos y vídeos. También hay especialistas militares investigando para contrastar la información con la mayor precisión posible. Eso mismo están haciendo los equipos de Naciones Unidas.