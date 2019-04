Pasé un año sin comprar ropa y así me ha cambiado la vida

Luego empecé a encontrarme algunos obstáculos. Sabía desde antes de empezar que iba a ser una batalla cuesta arriba, pero no había previsto qué desafíos implicaría en la práctica. Por ejemplo, la vez que fui a la inauguración de un establecimiento de la cadena de ropa Barney’s y me sentí completamente fuera de lugar. También están los días en los que me sentía tan harta de la ropa de mi armario que prefería quedarme en casa. Pero el mayor obstáculo era recordar ese adictivo hormigueo que sentía al salir de las tiendas de ropa, bolsas en mano, con la promesa de una mejor versión de mí misma.

No obstante, con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Cuando tenía un mal día, ya no convertía las compras en mi terapia. Cuando me aburría, ya no salía a pasear sin rumbo para comprar la ropa que estuviera expuesta en los escaparates. Puede que suene superficial, pero cuanto más pensaba en las consecuencias que tenía mi adicción a la moda, tanto en el medio ambiente como en las personas que fabrican la ropa, más me replanteaba otras facetas de mi vida. Para mí, eso implicó redistribuir mis energías; empecé a hacer ejercicio y a trabajar de voluntaria en comedores sociales y en un colegio local de primaria. Estas experiencias me aportaron una nueva perspectiva y me acabé dando cuenta de que había otras vías para ser feliz.