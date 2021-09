Paseo musical con Antílopez, dos jugones de la palabra en el 600 de 'Autoentrevistas'

Vienen de Isla Cristina (Huelva), una tierra ligada al sol, al buen comer, a sus playas inabarcables y al carnaval. Lo vivieron en casa y desde pequeños estuvieron ligados a este tipo de arte musical que no tiene parangón en el mundo entero. Esto se les nota en canciones muy bien orquestadas con trabalenguas y juegos de palabras muy trabajados.

Durante el paseo tocan Activíctima, un tema muy movido que da título a su último disco y que trasmite mucha alegría y buen rollo… y no falta el mensaje de trasfondo, porque si no no es una canción de Antílopez.