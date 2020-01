Paseo y actuación del grupo neoyorkino Nada Surf en el 600

Hace mucho tiempo que esperaba este paseo tan especial en el Seiscientos de Trip Troop con una de mis bandas preferidas. Por fin he conseguido traerlos a Autoentrevistas el mismo día del lanzamiento de So much love, su tercer single del album Never Not Together.

Nada Surf llevan décadas dando caña y siendo un referente en los escenarios de Estados Unidos y Europa. Vienen de Nueva York, donde se conocieron Daniel Lorca y Matthew Caws, dos amigos de la infancia que hoy se suben al bólido para hablar de su nuevo trabajo. Pasamos un rato divertido y la cosa acabó como tenía que acabar: con la gran actuación a la guitarra de Matthew y los coros tan personales de Daniel. Ambos para guardar para siempre en este vídeo, testigo de la genialidad de esta veterana banda de Nueva York.