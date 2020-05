La premisa general del Gobierno será revisar el paso de fases cada quince días

La premisa general, añaden desde el Gobierno, será hacer la evaluación cada quince días, con la idea de que las autonomías presenten esas modulaciones una semana sí y otra no.

Algunas de las autonomías pidieron incluso saltar directamente a otra fase que no fuera la 1, pero desde el Gobierno se ha rechazado esa posibilidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a los gobiernos regionales que envíen los lunes o martes los planes de desescalada para que las decisiones se pueden adoptar antes de los viernes, explican las fuentes.

No obstante, algunas autonomías han dicho que pretenden pedir que la próxima semana se les permita entrar a fase uno al no haberlo logrado esta, como es el caso de Madrid. Desde el Ejecutivo se señala que en principio podrán presentar esa documentación pero recuerdan que hay que gestionar este momento con prudencia. Las fuentes gubernamentales entienden que no es lo más probable que la situación estadísticamente pueda cambiar en dos o tres días y haya avances tan grandes como para cambiar de fase.