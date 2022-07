‘Passport’, bienvenidos a Komedistán!

Pasar las aduanas y tratar de hacerse entender cuando no sabes ni palabra del idioma. Superar una noche en el motel que te han buscado para dormir. Tratar de comer en un restaurante local, confiando en que te entiendan usando un diccionario, pero sin dominar la cultura local. Encontrarse con el empresario que te ha contratado y con el que no compartes idioma. Prepararse para salir a escena. Y varios sketches de la función que están representando.

Una risa que no impide la poesía. Como ese apunte del tupper, los ecos y los aplausos que se encuentran en el teatro. Simplemente, algo para recordar y que es mejor no contar para no hacer spoiler. Y que funciona como un reloj porque el público quiere agradecer el buen momento que están pasando. Un momento que muestra que lo exquisito, y este pequeño número lo es usando plástico, no está reñido con lo popular ni con el pueblo llano.