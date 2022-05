Patricia García, icono del rugby español, se retira: "Quiero cambiar el mundo a través del deporte"

En un día de muchas emociones —“que van por dentro, aunque hoy no me asomen lágrimas”—, la referente de las selecciones de rugby XV y VII de España, asume que ha sido y es “referente de niñas y niños”. “Mis compañeras, las ‘leonas’ —como se conoce a las jugadoras españolas—, y yo somos la primera generación profesional de este deporte. Hemos vivido el salto del amateurismo a la profesionalización y ser un referente hay que tomarlo con responsabilidad y cuidar el legado que podemos dejar a la sociedad”.

Acostumbrada a jugarse la última posesión, la última patada a palos, a Patricia García ahora le toca cambiar de mentalidad. “Es momento de reflexionar hacia donde quiero ir en esta nueva etapa”. “Tengo proyectos activos como mi ONG, el proyecto ‘Rugby Libre’, proyectos de digitalización, conferencias, lidero la academia femenina de Exeter Chiefs (su último equipo y uno de los grandes de Inglaterra)... Hay muchas ideas”.

Lleva tiempo pensando en ellas, como llevaba planeando su retirada. En febrero ya se despidió de la selección con un último servicio en forma del enésimo Campeonato de Europa, contra Rusia apenas unos días después de iniciarse la invasión de Ucrania. “Ya me pesaba el sacrificio del alto rendimiento”, ha confesado, antes de explicar que “no me imaginaba tener una despedida aquí, en la casa del deporte. Cuando me lo ofreció Alejandro Blanco para mí fue un honor”.