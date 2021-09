Patrick Dempsey, de 'Anatomía de Grey', acusado de "aterrorizar" a sus compañeros

Eric Gaillard via Reuters

Eric Gaillard via Reuters

Además, la publicación señala que este comportamiento irascible con el reparto fue lo que hizo se marchara de la producción,ul y no el recordado “accidente de tráfico” que lo provocó en la ficción en la temporada 11.

“Hubo problemas personales. Nada de índole sexual. De alguna manera estaba aterrorizando al set, algunos miembros del elenco tenían trastornos de estrés postraumático con él”, señala Parriott en un adelanto del libro publicado en The Hollywood Reporter.

Por ese motivo, empezó a quejarse de las dinámicas de la producción de Shonda Rhimes. “Creo que sencillamente él había terminado con la serie. No le gustaba el inconveniente de venir todos los días y trabajar. Él y Shonda se lanzaban al cuello el uno del otro”, detalla el productor quien apunta que, a pesar de esto, la creadora lo calificaba al principio como “el hombre perfecto”.

Otra productora ejecutiva del programa, Jeannine Renshaw, relata en el libro que incluso Pompeo acabó saturada con él. “Hubo momentos en los que Ellen estaba frustrada con Patrick y se enfadaba porque él no ponía ningún interés”, explica.

“A ella le gustaba que las cosas se hicieran bien y no le sentó nada bien que Patrick se quejara de ella diciendo que ‘llegué demasiado tarde’ o ‘he estado aquí demasiado tiempo’ cuando ella tenía el doble de escenas en el episodio que él”, señala.

Lo que acabó por poner punto y final a la ficción fue que esas quejas, que él mismo hizo públicas, llegaron a Shonda Rhimes. “Si él no se va, me voy yo”, dijo entonces la guionista. Tras este ultimátum trataron de buscar una opción para que él pudiese seguir en la ficción grabando a distancia de Pompeo, ya que conocían el tirón del actor entre la audiencia. Sin embargo, no fue factible y optaron por el trágico accidente.