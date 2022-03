Europa Press News via Getty Images

Un patriotismo democrático que el PSOE no solo lo demuestra cuando gobernamos como estamos haciendo ahora con la gestión de los fondos europeos, los avances legislativos o el proceso de vacunación ejemplar en el mundo, sino que lo hemos demostrado tantas veces a lo largo de la historia reciente de la democracia estando en la oposición.

“Es difícil no imaginar lo que estaría diciendo esta derecha del Gobierno de Pedro Sánchez si se hubieran denunciado desde nuestro propio partido presuntas comisiones en el peor momento de la pandemia por la adquisición de material sanitario”

Dejando al margen el espectáculo de cainismo político que hemos vivido estos días, es difícil no imaginar lo que estaría diciendo esta derecha del Gobierno de Pedro Sánchez si se hubieran denunciado desde nuestro propio partido presuntas comisiones en el peor momento de la pandemia por la adquisición de material sanitario como se acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid. La diferencia, que es también un signo de patriotismo político, es la posición prudente, responsable y discreta del Gobierno ante esta crisis orgánica en el principal partido de la derecha. Lo fácil sería aprovechar la debilidad de nuestro adversario político y convocar elecciones anticipadas; lo patriótico y lo democrático a la vez, es preservar el interés general.

El Partido Popular debe recuperar la unidad y su papel fundamental como

principal partido de la oposición, no solo por sus militantes y millones de

votantes sino, sobre todo, por el papel que debería desempeñar en una

democracia consolidada como la nuestra. Pero para lograr ese patriotismo

democrático del que carece, necesita, además de recomponer su unidad,

establecer un cordón sanitario sin paliativos a la extrema derecha de VOX en

todos los gobiernos autonómicos y municipales por no respetar los principios y

valores de la Constitución y la democracia; regenerarse con transparencia

acabando de una vez por todas con la corrupción que no se termina cambiando

de liderazgo; abandonar la política basada en mentiras y falsedades para

polarizar y crispar a la ciudadanía; y defender el interés general por delante de

sus intereses partidistas apoyando la recuperación económica y social porque

eso es lo que necesitan España y los españoles. Cuando entiendan y cumplan

estos cinco requisitos, sabrán el valor del patriotismo democrático.