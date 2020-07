El 'show' de Patxi López durante las votaciones: el micro abierto da mucho juego

Susurro de Patxi López: “Once, doce, trece... ¿trece?, ¿quién es el trece?”. “Veinte, veintiuno, veintidos, no... a ver, veinte, veintiuno...” Y así una y otra vez. La inacabable sesión de votaciones en la Comisión de Reconstrucción está siendo una prueba para la paciencia de periodistas, diputados y hasta del propio presidente del órgano de trabajo.

El socialista Patxi López, “maestro de ceremonias”, ha dado un auténtico ‘show’ con su particular estilo comunicativo entre confesiones a media voz, comentarios jocosos y cálculos mentales que están haciendo más llevadera la jornada.

De su boca han salido (y el micro abierto ha ayudado a que se escuchen) constantes reflexiones como “pues muy bien, hala”, “a ver cómo lo aligeramos”, “no, es que no cuadra” (porque incluso ha tenido que repetirse alguna votación al no encajar los resultados), “oye, que no han votado aún”, ”era a favor, ¿sí? Pues entonces son doscientoooos, doscientos ocho, sí doscientos ocho”.

Hasta un “joder” se le ha escapado cuando una diputada le ha interrumpido con una pregunta. Harto ya, ha optado por resumir el resultado de las votaciones solo con números, “ya saben que es votos a favor, votos en contra y abstenciones, así ahorramos tiempo”.

Varios usuarios de Twitter, entre ellos periodistas especializadas como May Mariño o Inma Carretero no han podido evitar comentar las “mejores jugadas” del exlehendakari, como la “cuenta de la vieja” para ir sumando uno a uno el voto de sus señorías.