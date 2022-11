Patxi López defiende que el PSOE es "el extintor" para "la gasolina" del PP en Cataluña

“Hoy Cataluña no es el gran problema que tenía España hace sólo unos años: la convivencia es más tranquila”, ha dicho este sábado en Barcelona durante un acto en la sede el PSC ante el líder del partido, Salvador Illa , y los ministros Raquel Sánchez y Miquel Iceta .

“Ayudar” a la justicia y a convivir

Ha definido la derogación como una medida valiente y de sentido común, con dos objetivos: por una parte, “ayudar a la justicia”, alegando que los juristas se enfrascaron en 2017 en un enorme debate porque no tenían claro el delito ni las penas que aplicar.

También ha recordado que la justicia española no consiguió extradiciones de los líderes independentistas en el extranjero porque no había delito homologable en otros países, lo cual impedía la doble incriminación para extraditar, pero ahora “ya no habrá santuarios en Europa para los que cometan delitos de orden público”.