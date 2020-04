Pau Gasol se presenta como ves ante Felipe y Letizia y la imagen lleva miles de compartidos: fíjate bien en el detalle

El internacional español y bicampeón de la NBA con Los Angeles Lakers contó tanto en Colgados del aro como en La Resistencia por qué tiene ese nombre en Zoom. De hecho cuando Broncano conectó con el deportista y vio el nombre de Anacleto, este le bromeó con la rima fácil de “que te meto”.

Gasol confesó que el nombre se lo puso hace años por los hackers: “Cuando usaba cuentas mías con Pau Gasol, me aparecía un hacker y me decía que me admiraba mucho y que si no hablaba con él me reventaba la cuenta”.