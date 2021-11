Paul Rudd se alza como el hombre más sexy del mundo, según 'People'

Mario Anzuoni via Reuters

El premiado, de 52 años, fue anunciado en The Late Show de Steven Colbert y allí tuvo que superar varias pruebas “sensualidad”, incluido un examen físico y varias sesiones de fotos posando como un monje o un operario de la construcción, entre otros.

Paul Rudd is PEOPLE's 2021 #SexiestManAlive ! 🔥 https://t.co/aweOKYwclx pic.twitter.com/PPxEaZo6Ty

Sin embargo, no llegó a creérselo del todo. “Tengo la conciencia, lo suficiente como para saber que cuando la gente se entera de que me elegirán para esto, dirán ’¿qué?”, dijo. “Esto no es falsa humildad. Hay tanta gente que debería tener esto antes que yo”, declaró.