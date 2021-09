Paula Bonet denuncia de nuevo ser víctima de acoso y 'persecución'

“La persona que me acosa ha descubierto la ubicación de mi nuevo taller y ha impuesto su presencia de nuevo saltándose la orden de alejamiento que me concedió una jueza”, ha comenzado a narrar.

El acoso no se limita a su presencia: “Llegó con flores. A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice. Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112. El lunes pasado tuve que hacerlo tres veces”.

No es la primera vez que la ilustradora habla públicamente de este asunto. En septiembre de 2020 ya contó que un desconocido acudía a sus charlas, golpeaba las puertas de su taller y le enviaba decenas de correos electrónicos.

“Escribo esto porque estoy cansada. Por si acaba pasando algo. Porque ya he llamado demasiadas veces al 112, porque hasta los propios mossos y abogados me dicen que incluso la orden de alejamiento va a ser complicada de conseguir porque el individuo es un desconocido y no mi pareja o ex pareja. Que esto va a ser lento a pesar de llevar más de un año con el asunto”, explicó.