La denuncia pública de Paula Echevarría: "¿Veis ese coche? Pues me está siguiendo"

La actriz Paula Echevarría ha denunciado públicamente este jueves a través de Instagram Stories que ni durante la cuarentena por el coronavirus se libra de ser perseguida por la prensa del corazón.

La protagonista de Velvet enfocó a un coche negro aparcado al otro lado de la calle donde se encontraba mientras se la escuchaba decir: ”¿Veis ese coche? Pues me está siguiendo mientras salgo a hacer mis recados”.

“Yo me pregunto si aquí el confinamiento es solo para algunos o para todos, porque creo que cotillear la vida de los demás no es de primera necesidad”, sentenció la actriz, que pidió “un poquito de respeto”.

Echevarría, que en los Stories citó a la Policía Nacional, añadió: “Espero que por lo menos no se baje del coche y no se me acerque”.

Recientemente la cantante Chenoa compartió una experiencia similar. Desde su casa grabó cómo una reportera intentaba grabar si ella salía a aplaudir a su balcón a las 20:00. “No me parece ni medio normal. Todos en casa. Quédate en tu casa. Tendrías que estar en tu casa”, reflexionó la artista.