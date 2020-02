"Vergonzoso", "Qué cutre", "No me parece apropiado": la última foto de Paula Echevarría en Kenia se le vuelve en contra

A post shared by Paula Echevarria (@pau_eche) on Feb 27, 2020 at 10:24am PST

View this post on Instagram

Muchos seguidores se le han echado encima por hacer publicidad durante su viaje a África para Planeta Calleja:

- No me parece muy apropiado mezclar este viaje con la promoción del champú. Pero claro no olvidemos que vive de esto realmente. Porque películas....

- Lo siento pero esto me chirría...

- A mí me da igual todo esto la verdad pero no era el momento. Porque no ganes en un viaje x euros no pasa nada. Disfruta Africa, es maravilloso y con Jesús Calleja tiene que ser una maravilla

- Qué pena que IG parezca un teletienda!

- Qué cutre te ha quedado meter esta colaboración en este viaje, buffff el dinero os pierde por completo, qué pena

- Pues aprovecha para lucir tu pelo bonito haciendo alguna labor de ayuda a los que menos tienen

- Vergonzoso según lo que pasa en el mundo diario. Pero entono el mea culpa y “hasta luego Mari Carmen”

- Comerciando y trapicheando con todo. Qué poco seria. Qué vergüenza!🙅‍♀️

- Chica, no pierdes una para facturar

- Todo vale para hacer caja qué penita das

- 😱😱😱😱😱😱No era el momento

- Lo siento pero dejo de seguirte la verdad que hay cosas que no entiendo y yo no voy a ser partícipe de ello

- Entiendo que eres embajadora de esta marca, pero qué poco importa el pelo en medio de tantas necesidades!!! Sé de lo que hablo, viví allí.

- Las celebridades de Hollywood hacen estos viajes y van mucho más discretas sin tantos maquillajes y modelitos, creo que el lugar es para ir un poco desapercibida

- Te vas de aventura con Calleja, públicas fotos y vídeos de tus modelitos, y ahora publicistas un champú. ¿No conoces el límite o es que has vendido hasta el último poro de tu piel por unos €?

- No me gusta hacer comentarios que no sean agradables, amí me encantaba la Paula sencilla, la que compraba ropa normal y la conjuntaba de cine para que todas pudiésemos hacerlo..según pasan los años creo que has ido perdiendo tu esencia, pareces y digo pareces no que lo seas, más superficial y un producto de hacer dinero