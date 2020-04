Paula Echevarría da explicaciones por lo que se ve en la foto: no es lo que parece

La actriz Paula Echevarría ha querido dar explicaciones a sus tres millones de seguidores en Instagram y ha aclarado los comentarios que han surgido de una foto junto a su pareja, el futbolista Miguel Torres.

Echevarría ha compartido una imagen en sus stories de Instagram explicando que lo que tiene en el cuello no es un chupetón.

“Siento mucho decepcionar a quienes han visto un chupetón en esta foto, que no tengo nada en contra de ellos... de quien lo dice ni de los chupetones... pero es un claro ejemplo de lo que pasa muchas veces en las redes sociales... dar por hecho algo a simple vista y por eso me apetece aclararlo”, ha escrito la intérprete.

En otra foto ha aclarado que esa marca en su cuello se debe al roce de un pendiente: “Es la bolita de mi pendiente. Así que no, no había chupetón, pero sí había mucha pasión. Esto es una tontería y me da igual pero es una moraleja para que antes de juzgar por una imagen a simple vista nos paremos a pensar, ¿no creéis?”.