La sentida confesión de Paula Echevarría a Jesús Calleja sobre su divorcio

″Él vivía fuera, por su trabajo, vivía en Marbella, y yo en Madrid. Con mi niña no me podía mover tampoco. Aparte, estábamos en un momento en el que todo era muy convulso alrededor”, rememoró.

A la actriz no le hizo falta ni pararse a pensar cuando Calleja le preguntó si piensan casarse: “La verdad es que no, no nos lo planteamos. Los dos pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia creo que es la base de una relación duradera, no el matrimonio”. Puedes verlo completo aquí.

En otro momento del programa, Echevarría lamentó la persecución que ha sufrido en ciertos momentos por parte de los paparazzi: “Me persiguieron lo más grande”.

Por ejemplo, hubo temporadas en los que tenía una docena de coches siguiendo sus pasos: “Si yo me pasaba un semáforo en ámbar, se lo pasaban 12 en rojo”. Reconoció que en momentos se ha “cabreado” por ello, sobre todo cuando su hija, Daniella, se veía involucrada.