"Me podía haber ido ya a Andorra": las respuestas de Paula Gonu a las críticas por lo que gana con YouTube

Hace unos días uno de los vídeos de la youtuberPaula Gonu armó un gran revuelo porque la influencer desvelaba en él cuánto puede ganar en un mes con su canal: en diciembre se embolsó unos 13.600 euros.

“A mí me parece muchísimo dinero, pero no porque piense que no me lo merezco o que no es justo. Creo que es mucho dinero porque es objetivo que es mucho dinero”, explicó en su momento.

Sin embargo, casi una semana después la youtuber sigue respondiendo a críticas sobre sus ganancias. “Paula Gonu ganando en un mes más de 15 mil dólares por subir vídeos de mierda, en realidad le envidio, menuda leyendita”, le dijeron a través de Twitter.

“Me alegra saber que por lo menos no rabiáis con el casi 50% que pagamos de impuestos”, contestó Gonu hace unas horas.