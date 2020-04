Paula Vázquez emociona al compartir el mensaje que ha recibido: "Papá está muy bien"

La presentadora Paula Vázquez ha compartido en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje que ha recibido de una farmacia, pero no de una cualquiera.

“Hola Paula, te escribimos desde la farmacia donde compra siempre tu padre. Solo queríamos saber que tu padre está bien”, empieza diciendo el texto de la Farmacia Pareto, en L’ Hospitalet de Llobregat.

El mensaje tiene una simple pero sincera razón: saber cómo está su padre. “Con el tema del virus hace tiempo que no lo vemos. Imaginamos que estará siguiendo las recomendaciones de no salir a la calle y por eso no lo vemos”, prosigue el texto. “Mándale un saludo muy fuerte de las chicas de la farmacia”, finaliza.

Vázquez ha calificado este mensaje como un “gesto de bondad y de cariño que ilumina el día”: “Papá está muy bien. Mucho ánimo y fuerza, gracias por el cariño y por vuestra labor tan sacrificada y necesaria, nos faltará vida para agradeceros el valor y la profesionalidad que demostráis en estos tiempos”.