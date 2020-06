Paulina Rubio da positivo en marihuana al hacerse un test para demostrar que no toma cocaína

Juan Naharro Gimenez via Getty Images

Paulina Rubio vuelve a la polémica. Esta vez por un positivo por marihuana en un test de drogas al que se sometió tras las especulaciones sobre su consumo de cocaína en su directo de Instagram durante la actuación en el concierto One World: Together at Home del sábado 18 de abril.

Tras el vídeo, su expareja Colate Vallejo-Nágera le interpuso una demanda para retirarle la custodia de su hijo Andrea Nicolás, de ocho años. En su petición al juez, Colate habría pedido que se le realizara un test psicológico después de mostrar comportamientos “erráticos” en público, entre ellos, el mencionado vídeo.

Pero lejos de limpiar su imagen y demostrar que no consume ningún estupefaciente, Rubio ha dado positivo por consumo de THC en febrero durante un concierto en California (EEUU), donde está permitida esta sustancia.

Tras enterarse de la noticia, Colate ha comunicado que la decisión de someterse a este test no tiene ninguna relación con el proceso judicial abierto. “Nadie le ha pedido que se haga un análisis de drogas, me ha parecido que la audiencia fue absurda. He sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca y así voy a seguir”, ha dicho a la cadena latinoamericana Imagen Televisión.

La demanda interpuesta por Colate en la que hablaba de un “ambiente tóxico” alrededor de la mexicana fue desestimada por el juez. Sin embargo, ambos se verán las caras el próximo 22 de julio, donde este test de drogas servirá como prueba ya que la artista ya tiene una advertencia judicial que le imposibilita consumir cualquier tipo de sustancia estupefaciente o alcohol delante de su hijo.