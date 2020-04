Si hay una actuación que será recordada del festival onlineOne World: Together at Home del sábado 18 de abril, esa es la de Paulina Rubio. Y no precisamente para bien. La mexicana compartió cartel con otras grandes estrellas a nivel internacional como Stevie Wonder, los Rolling Stones, Elton John, Billie Eillish o Lady Gaga, pero su interpretación no fue demasiado acertada.

La actuación de Rubio dio lugar a cantidad de comentarios por su aspecto, ya que durante la actuación apareció con ojeras y con el maquillaje corrido en los ojos, además de despeinada. La cantante parecía ida durante la actuación y desafinó en varias ocasiones e incluso se olvidó de la letra, algo que ya le ha pasado en más de una ocasión.

Además, en la presentación del número Rubio animó a sus seguidores a “quedarse en causa”, en lugar de en casa. Algo que también fue muy comentado por sus seguidores.