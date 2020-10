'Payusadas' y 'Celtiberia Show'

AFP7 via Getty Images

AFP7 via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al borde del precipicio donde rugen los demonios extremos de la derecha y la izquierda, España vuelve a las andadas. Las democracias civilizadas entran en modo estupefacto. No conciben que un país que había derrotado al terrorismo, que había realizado una transición pacífica y constructiva desde la dictadura a la democracia, en la que los comunistas recién llegados del exilio, como Pasionaria, Carrillo, Alberti y otros tantos, igual que socialistas salidos del ostracismo exterior o el interior, tanto o más terrible, se encontraran un día apoyando una monarquía parlamentaria, hablaran y hasta se contaran chistes con diputados llegados desde el Movimiento Nacional (“molimiento”, le decía mi padre, siete años en un campo de concentración en Gran Canaria)… ahora esté en una situación de peligrosa confrontación, de la que nada bueno y todo lo malo se puede esperar si no se para ya la locura. Aquella España de la concordia y la esperanza está siendo dinamitada a conciencia con cargas de goma-2 adosadas a las principales columnas que mantienen en pie el edificio.

Recibo un ‘meme’ que me hace reflexionar. Es muy simple. Dice así: “Las tribus indígenas sacrificaban a sus líderes como ofrenda a los dioses cuando había epidemias. Lo digo por aportar ideas”. La remitente, una fiel lectora, no oculta su desconcierto por el ocaso de todos los dioses. Igual que media docena de amigos sindicalistas de UGT, de los que no usaban el sindicato para escaquearse del trabajo, que han pasado voluntariamente al grupo de los desencantados. Sus opiniones son cada vez más tristes, envueltas en un claro temor ante el futuro de sus nietos. “Antes creíamos que nunca más volverían los tiempos de las guerras… ahora todo puede ocurrir. Hay que recordar la historia de Europa, y de España”. Todas las tragedias ocurren porque nunca se hizo caso a los que advertían de ellas.

Frente a este pesimismo, el miedo se intenta vacunar con un “no es para tanto; los tiempos son distintos”. Lo son. Pero cada día menos, y no solo en este país. En EEUU, Trump se ha encargado de descubrir que las causas de la guerra civil o de secesión siguen ahí. Y en buena parte de Europa vuelve a demostrarse que la estupidez es infinita, como aseguraba Albert Einstein.

Lo cierto es que la madeja se enreda cada día más, y el falso relato termina por aplastar la verdad, que es la de los hechos. Lo comentaba un día en Madrid, hará unos tres años, en un foro sobre los desafíos de Europa en la Fundación Carlos de Amberes con una alta funcionaria de la UE de prometedor futuro, al que ha llegado: “esta cantinela del relato es un cuento para ocultar la realidad”, le decía en el tentempié. “No se puede prescindir de los hechos ni disfrazar las verdades, porque entonces en vez de ante un relato estamos ante un engaño”, comentaba yo en un pequeño corrillo de colegas frente a la barra de los canapés.