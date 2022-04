Paz Padilla acude a un encuentro con la reina Letizia y sorprende al llevarle este regalo

Ha sido la presentadora de televisión y ex de Sálvame, Paz Padilla , la más activa en redes sociales antes, durante y después de su encuentro con la reina Letizia y con Felipe VI.

Al acto se ha presentado Padilla con un regalo para la reina Letizia: una copia de su libro. Ha contado la televisiva que ha preparado unos libros “para las chicas de protocolo de la Casa Real, que son súper cariñosas”. “De verdad, no sabéis qué simpáticas y con qué cariño me han atendido cuando me han llamado”, ha añadido.