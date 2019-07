Paz Padilla desvela en 'Sálvame' la herencia que le va a dejar a su hija: y la polémica está servida

A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) on Jun 6, 2019 at 12:29am PDT

Esta semana, con motivo de la venta del lujoso ático de Terelu Campos, valorado en 1,4 millones de euros, los colaboradores de Sálvame han hablado de herencias y de dinero.

En este ámbito, Padilla ha contado qué planes tiene para su hija Anna Ferrer Padilla, que ya se ha convertido en todo una influencer en Instagram, donde tiene más de 371.000 seguidores.

“La herencia que yo le voy a dejar a mi hija es la que le he dado, su carrera. A partir de aquí me voy a gastar toda la pasta en mí. Y si sobra algo, Anna, pues para ti. Es así. A mí mi madre me dio una educación y cómo soy ahora”, ha asegurado la presentadora.

“No te lo crees tú... con el cariño que le tienes a tu hija, la vas a dejar pero montada en el dolar”, ha respondido Kiko Hernández.

“Ella tiene que crear su futuro. Si lo crea. Que se espabile. Que yo no voy a dejar de vivir para dejarle a mis hijos. Anda... que trabajen”, ha sentenciado Padilla. Y añade: “Hay que dejarles lo suficiente para que hagan algo pero no demasiado para que no hagan nada”.

Unas declaraciones que han dejado boquiabiertos a muchos de sus compañeros, que no comprenden la postura de la presentadora. María Patiño ha salido en su defensa y ha afirmado que “no es ninguna tontería”.

Por su parte, Kiko Hernández, Lydia Lozano y Víctor Sandoval —por sus caras— no parecían estar de acuerdo en lo que defendía Paz Padilla.