Paz Padilla explota en Instagram: "Empresarios, si no queréis que esto sea una catástrofe tenéis que frenar ya"

“Estoy muy indignada”. Así ha comenzado Paz Padilla una serie de Instagram Stories en los que ha contado dos situaciones que ha vivido relacionadas con el coronavirus para compartir su enfado y su reflexión con su millón y medio de seguidores.

La presentadora de Sálvame (Telecinco) ha relatado que recibió una llamada de un teleoperador de una compañía telefónica: “Yo le he dicho que sabía que no estaba trabajando en casa porque se escuchaba a muchísimos operadores. Le he dicho ‘Tienes que trabajar desde casa porque tienes que protegernos a todos’. Dile a tu jefe que tienes que trabajar desde casa porque estamos en máxima alerta”.

“Si todo el mundo se está pasando la alerta por alto esto no va a acabar nunca. Esto va a ser interminable”, ha asegurado, exaltándose cada vez más.

“Por favor, pensemos en grupo, no individualmente. Y empresarios, si no queréis que esto sea una catástrofe tenéis que frenar ya porque por querer ganar dinero y no perder en estas dos semanas esto va a ser meses”, ha pedido.

“Y proteged a vuestros trabajadores, que no puede ser que la gente esté trabajando sin mascarillas y sin guantes”, ha añadido antes de contar que salió a hacer la compra “porque no tenía más remedio”. “Me dice la cajera que solo tenían guantes y que la semana pasada el empresario dijo que no se los pusieran porque no daba buena imagen”, ha relatado.

Padilla ha dejado un mensaje final: “Vamos a tomar conciencia, que esto es un problema global, mundial, y tenemos que ayudarnos entre todos, no pensar solo en el dinero”.