Paz Padilla estalla tras lo que le ha sucedido en la calle: "Eres tú el que no protege a nadie"

La presentadora se quejó este jueves mirando a cámara de que hubiese personas que no fuesen conscientes del riesgo que supone ir sin mascarilla y que encima la increpasen a ella porque la lleva, cuando son obligatorias siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad y en recintos cerrados. “¿Por qué hay gente que me hace sentir tan mal? Porque yo voy con mascarilla y ellos van sin mascarilla y me dicen: ’Bah, si yo tengo anticuerpos, no pasa nada”, ha empezado diciendo.

“Tú no te das cuenta de que tú no tienes miedo a enfermar, yo sí. Yo tengo derecho a venir a trabajar, yo quiero cuidar mi salud. Y no me hagas sentir mal cuando te pido por favor que te pongas la mascarilla que es obligatoria ¿Por qué me hacen sentir como la mala? Cuando el que te tienes que sentir mal eres tú, cariño”, ha seguido diciendo.

La presentadora se ha dirigido a esta persona, generalmente joven, enfatizando que no solo se está poniendo en riesgo ella, sino personas vulnerables a las que el virus puede hacer más daño. “Eres tú el que no protege a nadie, eres joven, valiente, sano, pero a lo mejor yo no. Ni tu madre ni tu abuela”, ha acabado diciendo.

La presentadora de Mediaset dejó de ir a trabajar durante el confinamiento para proteger a los suyos y, en todo momento, ha seguido a rajatabla las instrucciones de Sanidad. Además, la gaditana ha iniciado durante la pandemia varias iniciativas para proveer a los sanitarios de material, una de ellas llegó a recaudar 16 millones de euros para la Comunidad de Madrid, e incluso ella misma se puso a coser mascarillas.