Jordi Sánchez, el 'salvador' de Paz Padilla, que desvela que estuvo ingresada por covid

Paz Padilla, que ha tenido que alejarse de Sálvame tras su positivo en coronavirus, ha desvelado en sus redes sociales que llegó a estar ingresada tres días en el hospital.

La presentadora de Telecinco ha contado a través de Instagram Stories que los primeros días tras contagiarse fueron “muy sencillos”, sin apenas síntomas. “A partir del quinto día empecé con fiebre y me dolía todo el cuerpo y me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que el día octavo, empecé a sentir una presión en el pecho y no podía respirar”, ha relatado.

Padilla ha explicado lo mucho que le debe a Jordi Sánchez, su compañero Recio en La que se avecina, que también acaba de superar la enfermedad y quien también fue ingresado. “Me acordé de Jordi, el pescadero, que me decía ’A lo más mínimo vete al hospital, no esperes”.

“Le hice caso, me fui, me hicieron una placa y vieron que tenía niveles muy altos”, ha añadido. Así, decidieron que se quedara ingresada en la unidad covid, donde permaneció tres días sola.

Para concluir, Padilla ha señalado que tiene anticuerpos, por lo que está “preparada para volver a la guerra”.

Jordi Sánchez llegó a estar en la UCI y su salud preocupó mucho a sus familiares, amigos y seguidores. “Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable”, escribió junto a la foto que colgó tras recibir el alta y en la que dio las gracias a los sanitarios.