Paz Padilla vuelve a Mediaset tres meses después de ser despedida

El 31 de mayo tenían una cita para verse en el juzgado, pero fue aplazada a este viernes. No ha hecho falta puesto que, al parecer, ambas partes han limado asperezas.

Paz Padilla ha estado vinculada a Mediaset España en distintos formatos, no solo en Sálvame desde 2009. Ha participado en programas, como Crónicas marcianas, Hola, hola, hola, Got Talent, A simple vista o La que se avecina.

Qué ocurrió en aquel programa de enero

Padilla alegó que había sido víctima de los haters y que ese vídeo se había sacado de contexto. “Por supuesto que las vacunas salvan vidas, yo no puedo negarlo”, sostuvo. “Yo creo que has metido la pata hasta dentro y no sabes cómo cambiar”, contestó Esteban. El enfrentamiento continuó y se saldó con la gaditana marchándose del plató.