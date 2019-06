Paz Padilla pide perdón en 'Viva la vida' a sus compañeros de 'Sálvame'

Paz Padilla ha estado este sábado en Viva la vida (Telecinco) y ha revolucionado el plató durante su entrevista con Emma García.

La humorista ha hablado de todo, desde su gran historia de amor, hasta de la operación de aumento de pecho de la que asegura que se arrepiente muchísimo.

También se ha sincerado sobre Sálvame, el programa que presenta desde hace 10 años: “Lo he dicho muchas veces, pero yo me he arrepentido de muchas cosas que he hecho por el show. Muchas veces me he dejado llevar por el espectáculo o porque el momento lo pedía”.

Puedes verlo aquí

En cuanto a cómo resiste ella la presión del formato, Padilla ha explicado que había aprendido a no llevarse a casa lo que ocurría en el plató, pero ha admitido que eso no le ocurría al resto de colaboradores del programa.

Por eso, la humorista ha reconocido que ahora es “más comedida” y que ha dejado de hacer ciertas cosas cuando presenta. También ha admitido sus errores y ha aprovechado para pedir disculpas: “No me cansaré nunca de repetirlo: pido perdón a los compañeros a los que en un momento dado he hecho daño”.