Paz Padilla presume del logro de su hija y le dedica una conocidísima canción

Paz Padilla ha vuelto a usar sus redes sociales para mostrar a sus seguidores lo orgullosa que se siente de su hija, Anna Padilla, que se graduó este jueves, 11 de julio de sus estudios de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid.

Dos días después del evento, la presentadora de Sálvame (Telecinco) ha compartido un vídeo en Instagram en el que recopila los mejores momentos de ese día con Qué bonito, de Rosario Flores, como banda sonora.

Junto a estas imágenes, Paz Padilla ha adaptado la letra de la canción para dedicársela a su hija, a la que está muy unida, como evidencian las redes sociales de ambas.

“¡Qué bonito! ¡Qué noche tan bonita! ¡Qué hija tan bonita! ¡Y qué vida tan bonita! Qué bonito ha sido educarte, qué bonito ha sido estar siempre cerca de ti, qué bonito es que nunca quieras alejarte de mí. Eres mi motor, mi sentido de vivir, mi orgullo de tus logros conseguido.

Comienza una nueva etapa en la vida en la que ya solo necesitas consejos, porque sabes hacia donde quieres ir. Te acompañaré en tus nuevos caminos, como cuando empezaste andar, sin darte la mano pero muy pendiente de si te caías para levantarte rápidamente y decirte: ’¡No passa res! ¡Ápali! Boleta, com no volies que et diguessis (¡No pasa nada! ¡Ápali! Bolita, como no querías que te dijeran).

Juntas pasamos momentos difíciles y juntas pasaremos lo que el futuro nos traiga. Cuando me encontré sola contigo tuve mucho miedo pero pronto descubrí que eras fuerte y que la unión de ambas nos hacía crecer e intocables. Así serás tú siempre, ‘INTOCABLE’.

¡Te quieroooo! ¡Felicidades!”.