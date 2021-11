Paz Padilla reaparece en 'Sálvame' y provoca una reacción inmediata en la audiencia

Paz Padilla ha regresado a Sálvame después de varias semanas de ausencia y en Twitter se ha producido una reacción inmediata por parte de la audiencia: la presentadora se ha convertido rápidamente en trending topic nacional.

La televisiva ha vuelto al plató de Telecinco y ha tirado de ironía para referirse a su ausencia y ha contado que ha estado grabando A simple vista, el concurso que presenta en Cuatro.

También ha hecho frente a los rumores que señalaban que había sido despedida de Mediaset, algo que le ha recordado Belén Esteban, una información que ha negado porque, entre otras cosas, va a presentar las campanadas de 2021 con Carlos Sobera.

Ha comentado Padilla que está especialmente ilusionada con las Campanadas porque las da en su tierra, concretamente en Vejer de la Frontera “uno de los pueblos más bonitos de Andalucía”.

La presentadora, que ya dio las uvas hace dos años, ha contado que en esa ocasión estaba su marido Antonio con ella: “Ya estaba malito y a mí me costó y a él también. Él quiso estar conmigo y estuvo y este año es muy importante porque ha pasado un año, porque me encuentro más fuerte y porque ya puedo decir que las cosas me van un poquito bien”.

Visiblemente emocionada, Padilla ha afirmado que tiene ganas de que la gente vea las Campanadas con ella para poder contagiarles “esa felicidad y esas ganas de vivir a la gente que vea la tele”.