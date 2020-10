Paz Padilla rompe a llorar al ver la cuenta corriente de una colaboradora de 'Sálvame'

Paz Padilla no ha podido contener el llanto al ver la situación económica de una de sus compañeras de Sálvame (Telecinco).

Chelo García Cortés ha participado estos días en Quiero Dinero, una especie de concurso en el que, para ganar dinero, tiene que pasar pruebas de todo tipo.

La colaboradora ha enseñado su ropa interior, ha quemado una foto de Isabel Pantoja, ha hablado de Bárbara Rey y hasta se ha hecho un piercing en plató. Pero Chelo ha dicho basta y, tras ganar 25.000 euros, se ha plantado ante la última prueba: enseñar cuánto dinero tiene en el banco.

“Mi dignidad está por encima de todo, todo tiene un límite”, ha señalado la periodista, que ha llegado a bloquear, por los nervios, una de las cuentas para no tener que mostrarlas porque le da “vergüenza”.

García-Cortés ha contado que tiene dos cuentas y que bajo ningún concepto iba a enseñarlas en directo. Lo que sí ha hecho es mostrarle el contenido de esas cuentas a Paz Padilla, cuya reacción ha sorprendido a todos en plató.

Aunque la presentadora no ha dicho exactamente cuánto dinero tenía la colaboradora, García-Cortés ha defendido que, por lo menos, no está en números rojos.

“Ay qué cara de pena, Paz”, ha dicho una colaboradora tras ver la reacción de Padilla. “Me planto”, ha sentenciado Chelo después de enseñarle su cuenta a la presentadora, que ha roto a llorar desconsoladamente.

“No lo voy a decir”, ha dicho Padilla. “Puede decirlo, no están en negativo. No están en números rojos. Con muy poco dinero, pero no están en negativo pero yo también tengo mi dignidad y me planto. Se ha acabado la historia”, ha añadido García-Cortés.

