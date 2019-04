Paz Padilla pide perdón por el comentario que le hizo a un venezolano en 'Got Talent'

“Si eres un fuera de serie en tu país, entonces no salgas de allí. Quédate allí. ¿Por qué has venido aquí?”, le comentó la humorista y actriz de La Que Se Avecina.

A post shared by Sergio Novelli (@sergionovelli) on Apr 15, 2019 at 9:25pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) on Apr 17, 2019 at 12:21am PDT

View this post on Instagram

“Deberías agarra un poquito de esa tela y amarrarte la lengua !!! No sabías que Daniel era de Venezuela y de dónde esa Carlos Baute🤔? No sabes lo que significa compatriota????”.

“Te recuerdo que muy poca gente se va a olvidar del comentario que hiciste”.

“Soy venezolana en España..... amo mi país Venezuela... tu comentario me repugna... eres una persona publica y debes medir tus palabras...”.

“Sra. con todo respeto el nombre de Venezuela a usted le quedó grande en su boca. Despues que la caga y descalifica dice que ud no quiso decir eso .UD no es profesional”.

“Deberías hacer unas disculpas públicas y por cierto leer un poco más el periódico”.

Pues bien, Padilla ha utilizado sus stories de Instagram para pedir perdón por sus palabras: “Quiero aclarar una cosa, que hubo un concursante de Venezuela, que yo en ese momento no me enteré de que venía de Venezuela, no me acordaba. Santi Millán dijo que en su país triunfaba muchísimo, entonces después de ver las críticas que le habían hecho los compañeros le dije yo que si en su país triunfaba tanto, que estuviera allí, pero no lo dije pensando que se tenía que quedar allí”.

La integrante del jurado ha continuado: “Me aclaró Santi que era del Venezuela y que el pobre necesitaba salir para buscarse la vida, y entonces yo le dije que por supuesto, que es lo que tenía que hacer, salir de allí, intentar triunfar en España y que poco a poco conseguiría su público, pero que yo en ningún momento he dicho que se quede allí en Venezuela, no, en ningún momento, porque además no me acordaba. Lo siento, de verdad. Si he ofendido a los venezolanos pido perdón porque no ha sido mi intención”.

Y para terminar ha publicado una serie de vídeos en los que le desea suerte a Huen.