Paz Padilla se defiende en 'Sálvame' tras la polémica: "Si no entiendes una broma..."

“Hay cosas de ti que no me han gustado”, ha dicho este lunes Belén Esteban en una conexión telefónica. “Decidimos que mi marido no saliese. Eso de la comunión no me pareció bien, que es una tontería..”, ha añadido.

″¿Tú has visto lo que dije? Ah, que tú no lo has visto... Era una broma, si no entiendes una broma”, ha respondido Padilla.

“Ah, que era una broma. Si es una broma entonces me tengo que callar”, ha replicado Esteban.

″¿Pero tú te crees que si yo pienso que es una comunión lo voy a decir en directo? Es una broma. Yo te gasto una broma... podría haber dicho un bautizo pero dije una comunión”, se ha defendido la presentadora.

“Yo no lo percibí así...”, ha replicado de nuevo Belén Esteban, que ha asegurado que cuando se hace una exclusiva todo el mundo puede opinar.