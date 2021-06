Paz Padilla tiene que pedir perdón tras la polémica que se ha formado: "Se me ha malentendido"

La biodescodoficación no está probada y además hay mucha evidencia científica que demuestra que es falsa. Las enfermedades como el cáncer no tienen un origen o significado emocional, y esta prácticas pueden derivar en que el paciente se culpe a él o su familia por la enfermedad. https://t.co/Pn9Pn8DYd6

Esas palabras revolucionaron a la comunidad científica, que rápidamente trató de recordar que no está probada. El neurólogo y doctor en medicina Pablo Barrecheguren afirmó que incluso “hay mucha evidencia científica que demuestra que es falsa”.

Ahora, una promoción de Todo es verdad, el nuevo programa de Risto Mejide, ha vuelto a situar a Padilla al frente de la polémica, ya que el publicista la colocó como “una víctima”.

Padilla ha pedido perdón por sus palabras en Cuarto Milenio con una serie de vídeos en Instagram: “De verdad, quiero pedir disculpas porque creo que no me expliqué bien o se me ha malentendido. Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones. A cómo interpretar y ayudar a entender las emociones y sobre todo lo que a mi me ha ayudado que es la meditación”.

“Yo estoy totalmente en contra de esa pseudociencia y, por favor, no abandonéis nunca esos tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Lo que he aprendido en este proceso que he vivido es a entender las emociones y a meditar... por eso recomiendo lo que a mi me ha ayudado. Pido disculpas”, ha rematado Padilla.