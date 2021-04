Paz Padilla responde a las críticas por irse a Zahara de los Atunes en Semana Santa

Paz Padilla, presentadora del programa Sálvame de Telecinco, ha tenido que salir al paso de las duras críticas que estaba recibiendo en las redes sociales después de publicar varias imágenes en Zahara de los Atunes (Cádiz) en plena Semana Santa.

Vídeos publicados en Instagram en los que se ve a Padilla disfrutar de los amigos y del mar de la costa gaditana días después de que se supiera que estuvo ingresada por coronavirus.

Precisamente por la pandemia de Covid, desde el 26 de marzo al 9 de abril, la Comunidad de Madrid está cerrada perimetralmente, de tal modo que sólo pueden salir o entrar en ella quienes tengan un motivo justificado.

Entre estos motivos está una justificación laboral, que es la que ha dado la propia Padilla en sus stories de Instagram, donde ha publicado tres vídeos explicándose:

“Quiero decir que soy una empresaria, que tengo una tienda que se llama No Ni Ná Zahara, que se abre en Semana Santa. O sea, este fin de semana. A partir de aquí, estará abierta todo el verano. Pero claro, yo tengo que contratar a gente, porque no puedo hacerlo a distancia. La semana pasada estuve trabajando en Madrid y la que viene también estaré en Sálvame y también voy a presentar mi libro. O sea, que me era imposible. No puedo tener a trabajadores sin tener los contratos legales. O sea, que he venido y luego tengo la suerte de que mis hermanos están aquí. Es verdad que he estado ingresada, he estado en Madrid, he estado confinada y mis hermanos tenían ganas de verme. No puedo dar más explicaciones porque no las hay”.