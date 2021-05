Paz Vega desvela que 'sobrevivió' "a más de un encuentro" con Harvey Weinstein

“Lo importante es que, a partir del testimonio de algunas de sus víctimas, ha habido una revolución feminista y se han visibilizado los abusos que sufren las mujeres en cualquier ámbito laboral. Me siento afortunada de vivir en la era #MeToo”, ha añadido.

Preguntada acerca de si alguna vez le ha tenido que decir ‘no es no’ a un director, responde rotunda: “Sí, varias veces. Y desde muy jovencita. Eso lo he tenido muy claro siempre”.

En la película que estrena ahora, La casa del caracol, trabaja junto a su hija Ava, aunque por ahora ésta no ha dado señales de querer ser artista: “Es muy pequeña para saber qué es lo que quiere ser de mayor. De momento es una experiencia más que está disfrutando y conociendo”.

Vega, que tiene en mente dirigir su primera película, también escribe textos y poemas. “Cuando escribo lo hago desde el corazón y las tripas, y eso a veces conecta con el universo de la persona que lee mis textos. Pero no escribo para nadie, lo hago para mí. Es una manera de drenar”, ha afirmado.

El caso Weinstein

Los hechos contra Weinstein comenzaron en 2017, cuando The New York Times y The New Yorker se hicieron eco de unas investigaciones periodísticas en las que se detallaban los abusos cometidos por el magnate a decenas de mujeres.

A raíz de esto, decenas de mujeres se sumaron al movimiento con el hashtag #Metoo (A mí también), teniendo esta denuncia un repunte importante desde la industria del cine.

Esto propició que Weinstein fuese expulsado de la Academia de Hollywood, internado en un centro por su adicción al sexo y vendiese sus propiedades para pagar el juicio, que no será el último ya que tiene más acusaciones.