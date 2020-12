Acaban de cumplirse, ayer, 40 años del asesinato de John Lennon. Yo estudiaba el primer curso de Medicina y vivía en una pequeña pensión de Granada, un amigo entró en mi cuarto, me despertó y me dijo: “han matado a John Lennon”. Sentí que una parte de los sueños de adolescente también había muerto, pero fui consciente de la responsabilidad que adquiríamos para dar continuidad a sus palabras y hacer de la “imaginación” realidad.

Y esa convivencia democrática solo se puede lograr a través de la igualdad, la justicia social, la libertad, la dignidad y la paz como puntales que sostengan el amplio marco de los derechos humanos.

Quien incita al odio y quien justifica las palabras que hablan de guerras y enfrentamientos abiertos, está atacando a la paz; y sin paz no habrá convivencia, del mismo modo que sin convivencia no habrá democracia y sin democracia no hay sociedad. Porque una sociedad sin derechos humanos no es sociedad, es un sistema de opresión que unos pocos establecen sobre la mayoría para obtener privilegios y beneficios a costa de los demás.

La paz no se logra en grandes batallas sino en pequeños gestos.

Si alguien piensa que puede vencer al reducir la pluralidad a su única posición se equivoca, y si ya es difícil convencer mucho más lo es vencer. La historia nos lo ha demostrado y recuerda a diario a pesar de la nostalgia y la melancolía de algunos.

Debemos entender que la paz es la esencia de la convivencia con todo lo que conlleva, y debemos practicar un pacifismo democrático en todo momento, sin dejarnos engañar ni caer en las trampas de quienes usan su posición de poder como si fuera un bombardero desde el que lanzan sus ideas y bulos con el único objetivo de defender sus privilegios y destruir cualquier alternativa.

Si queremos la paz debemos prepararnos para la paz.

Ya lo dijo Lennon, demos una oportunidad a la paz.