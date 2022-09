La pedida de mano de Tamara Falcó: sopa de ayuno y poco glamour

“Vayamos a lo importante de hoy y no es la amenaza nuclear de Putin ”, declaró Pablo Motos para dar comienzo a la tertulia de actualidad en la que cada semana participa la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó. Y la marquesa de Grión aprovechó el pie del presentador para iniciar el relato de la noche en la que acabó con un anillo de pedida en el dedo, con menos glamour de lo que se podría esperar.

“Estábamos cenando, yo estaba tomando mi sopa de ayuno, él me dijo que tenía dos regalos porque había sido nuestro aniversario, elegí uno y de repente hincó rodilla. No me lo esperaba”, contaba con una enorme sonrisa Tamara Falcó al resto de los presentes.