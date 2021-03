Pedrerol expulsa de plató a Jorge D'Alessandro por cómo ha llamado a Hazard

“Reconoce que te has equivocado y has patinado. El calificativo a Hazard te sobra”, le ha dicho el exfutbolista Javier Balboa. ”¿Por qué? ¿Flaqui es? ¿Cómo es gordi o flaqui? ¿El qué me sobra? No me sobra nada”, ha respondido D’Alessandro.

“Has patinado 3.000 pueblos. Has estado desafortunadísimo”, ha añadido de nuevo Balboa.

Después de la discusión, Pedrerol ha tomado una drástica decisión y ha invitado a su colaborador a abandonar el plató: “Vete un ratillo fuera. Jorge, hazme caso, sal de la sala. Hazme caso. Descansa un ratillo. Apagamos el micrófono de Jorge, vete a descansar un ratito. Luego a las 12 vemos si estás mejor y vuelves al programa”.

Y ha finalizado: “Y perdón por esa expresión desafortunada”.