Pedrerol se cruza con Rufián y tarda 20 segundos en darle un 'palo': "Que lo demuestre"

Gabriel Rufián y Josep Pedrerol se han cruzado este miércoles en el plató de El Objetivo, el programa que presenta Ana Pastor en las noches de laSexta.

El periodista se ha acercado al sofá en el que estaba sentado el político y ambos han intercambiado unas palabras ante la atenta mirada de la presentadora.

“Te veo en la tele”, le ha dicho en tono de humor Pedrerol a Rufián mientras tomaba asiento y después de decir que no se conocían de antes.

“No os conocíais, no sé si has escuchado que él es del Espanyol y tú eres del Barça y creo que no es lo único que os separa”, ha comentado Ana Pastor.

“Soy del Barça y Rufián, que es del Espanyol y político catalán, debería ayudar más al Espanyol, que se le ayuda muy poco, que colabore un poco más, que lo demuestre”, le ha soltado el presentador de Jugones a Rufián a los pocos segundos de entablar una conversación.

El político ha seguido en tono de broma diciendo que “lo fácil es ser culé”. “Lo fácil es decir que eres del Espanyol y no ayudar al Espanyol”, le ha espetado de nuevo el periodista a Rufián.

“Tenéis un jaleo ahí que ni en el Congreso”, le ha dicho el portavoz de ERC. “La que tienes tú montada también es buena. Las que montas tú también son buenas”, le ha respondido Pedrerol.

Pastor ha querido saber si querría tener un tertuliano del Espanyol “como Rufián” en El Chiringuito pero Pedrerol ha echado balones fuera. “Está en otra órbita”, ha dicho el periodista deportivo mientras Rufián decía que por él “encantado”.