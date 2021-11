Pedro Acosta se desmaya en pleno acto con López Miras y este evita que caiga al suelo

El piloto murciano Pedro Acosta, que se proclamó campeón del mundo de Moto3 este mes al vencer el Gran Premio de Algarve, ha acudido este jueves a una recepción con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, donde ha sufrido un accidente inesperado.

El joven acababa de llegar a la comparecencia ante los medios cuando todo ocurrió. “Muchas gracias. a vosotros, que esto no lo he conseguido solo, lo han conseguido todos los murcianos porque sin el apoyo de...”, estaba expresando cuando comenzó a sufrir un mareo. Pero gracias a los reflejos del presidente murciano no cayó al suelo.