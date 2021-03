Pedro Cavadas suelta esta frase después de vacunarse contra el coronavirus

El prestigioso cirujano Pedro Cavadas ha señalado que este jueves se puso la vacuna contra la covid y al ser preguntado si lo hizo convencido ha contestado: “No es convencido, es que hay que ponérsela”.

“La convicción no es convicción; yo no pago impuestos convencido, es que hay que pagarlos. Es lo que hay, por eso todo lo que haya dicho mal hoy es por culpa de eso, son efectos adversos”, ha ironizado tras la presentación ante los medios de un caso de múltiples cánceres de piel que ha logrado operar a un hombre guineano albino, presente en la rueda de prensa.

Las declaraciones de Cavadas tienen relevancia porque el jueves 8 de octubre pronunció unas palabras muy polémicas en El Hormiguero sobre las vacunas contra el coronavirus. “Es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada... también depende de lo que entendamos por vacuna, porque todo se está fiando, no, es que cuando esté la vacuna todos felices y tal y cual y pobres perdices, porque no quedará ni una, todo el mundo a comer perdices”, dijo

“Pero, en cuanto esté la vacuna, dices, un momento, ¿qué entendemos por vacuna? Si usted lo que quiere es una vacuna testada, bien testada, con una fase 3 como dios manda y un inicio de la 4 después. Me refiero a una vacuna como se sacan los medicamentos. Eso son años, no son meses”, añadió.

Y no se quedó ahí. También avisó: “Una vacuna lleva años, no meses. Habrá qué definir quién se va a comer las 15 o 20 primeras encefalitis que provoque cualquiera de esas vacunas...”

Por lo demás, Cavadas ha asegurado este viernes, al ser preguntado por el descenso de casos de covid-19 en esta tercera ola de la pandemia, que “si encierras a la gente en su casa sin salir tienes incidencia cero, pero eso es irreal. Es jugar al gato y al ratón”.

“No soy experto, de eso no sé nada y no voy a hablar de virus, obviamente, pero eso es de sentido común. Si encierras a la gente y la gente no se encuentra, no se toca y no se escupe, no se contagia”, ha señalado.